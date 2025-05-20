İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: Nisan ayında zirve yaptı

Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve yaklaşan yaz tatili dönemi ikinci el araç pazarını yeniden hareketlendirdi. Nisan ayında ikinci el otomobil satışları, mart ayına kıyasla yüzde 16.10 artarken, Nisan 2024’e göre yüzde 25.03 oranında arttı ve 644 bin 473 adede ulaştı.
Sıfır araçta yaşanan döviz kuru ve ÖTV matrah geçişleri kaynaklı fiyat artışları ibreyi yeniden ikinci el pazarına çevirdi. Uzmanlar, sıfır araçlarda ciddi kampanyalar yapılmazsa yılın kalanında ikinci el araç talebinin devam edebileceğini belirtti.
Nisan ayında ikinci el otomobil satışları, mart ayına kıyasla yüzde 16.10 artarken, Nisan 2024’e göre yüzde 25.03 oranında arttı ve 644 bin 473 adede ulaştı. Bu rakamla birlikte ilk dört ayın en yüksek seviyesine de ulaşılmış oldu. Özellikle sıfır otomobillerde yaşanan döviz kuru ve ÖTV matrah limiti değişimleri kaynaklı fiyat artışları, otomobil sahibi olmak isteyenleri nisan ayında daha çok ikinci ele yönlendirdi.
DÖRT AYDA 2.2 MİLYON ADET
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2025” verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, ikinci el otomobil pazarı Ocak-Nisan 2025’i kapsayan ilk dört aylık dönemde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.25 oranında artarak 2 milyon 271 bin 873 adede ulaştı.
Nisan ayında distribütörler sıfır otomobillere yüzde 4 ila 8 arasında değişen zamlar yapmış, bazı modellerde ÖTV matrah limiti değişimlerden dolayı fiyat artışlarının yüzde 30’ları bulduğu görülmüştü. Bu dönemde ikinci el araçlarda fiyat artışı sıfıra göre daha yatay seyretti. Nisanda ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 2 oranında arttı.
- 644.473 Nisan ayında satılan ikinci el otomobil sayısı
- 2.271.873 Ocak-Nisan 2025 dönemi ikinci el otomobil pazarı
- 3.353.939 Ocak-Nisan 2025 dönemi toplam ikinci el araç pazarı