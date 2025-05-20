İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: Nisan ayında zirve yaptı

Nisan ayında ikinci el otomobil satışları, mart ayına kıyasla yüzde 16.10 artarken, Nisan 2024’e göre yüzde 25.03 oranında arttı ve 644 bin 473 adede ulaştı. Bu rakamla birlikte ilk dört ayın en yüksek seviyesine de ulaşılmış oldu. Özellikle sıfır otomobillerde yaşanan döviz kuru ve ÖTV matrah limiti değişimleri kaynaklı fiyat artışları, otomobil sahibi olmak isteyenleri nisan ayında daha çok ikinci ele yönlendirdi.