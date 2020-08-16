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Ekonomi İkinci el taşıt satışında sıkı denetimli yeni bir dönem Belgesi olmayan otomobil satamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el taşıt satışında sıkı denetimli yeni bir dönem: ​Belgesi olmayan otomobil satamayacak

İkinci el taşıt satışında sıkı denetimli yeni bir dönem: Belgesi olmayan otomobil satamayacak

İkinci el otomobil satışına yönelik yapılan düzenlemeye göre, kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos’a kadar yetki belgesi almak zorunda. Buna göre, 3’ten fazla araç satışı ticari faaliyet sayılacak. İşletmelerin Güvenli Ödeme Sistemi kullanması da zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı’nın, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İkinci el araç alım satımında yeni bir dönem başlatan düzenlemeyle; ikinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları zorunlu hale getirildi. Üçten fazla araç satışı ticari faaliyet sayılacak ve bu kişi veya işletmeler yetki belgesi almak zorunda kalacak. İşletmelerin ayrıca Güvenli Ödeme Sistemi kullanması da zorunlu hale getirildi.

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AMAZ HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇMEK

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve detayları anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanısıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak” bilgisini verdi.

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NOTER VERİLERİ ASAS ALINACAK

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi. Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti: "Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.”

BÜROKRASİ AZALTILDI

Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, "Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından 2 ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak" ifadesini kullandı. Pekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini, Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası uygulanacak.

İLANLARDA TÜKETİCİYİ YANILTICI BİLGİ VE BELGE YASAK

Ruhsar Pekcan

Pekcan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan yapan işletmelerin, tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacağına dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapılmayacak. Bakanlık sürecin takipçisi olacak.”

VATANDAŞIN İLANINA KISITLAMA YOK

  • Düzenleme, vatandaşların ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edilecek. İlan siteleri için getirilen kurallar 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yapılan düzenlemeler sayesinde yetkisiz verilen ve aldatıcı niteliği bulunan ilanların sebep olduğu haksız rekabet ve tüketici mağduriyetleri önlenirken, yetki belgesiz ticari faaliyetler de Bakanlıkça takip edilerek cezalandırılabilecek. Ekspertiz raporunun satıştan önceki 3 gün içinde alınması gerekecek. Raporun bu süre içinde alınmaması durumunda, “rapor alınmamış gibi” işlem görecek.

Sektör temsilcileri memnun

Aydın Erkoç

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemenin sektöre çeki düzen getireceğini, kayıt dışılığın da önüne geçileceğini belirtti. Yönetmelik değişikliğini değerlendiren Erkoç, “Sektörde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde önemli rol oynayacak yeni yönetmelik tüm sektör için büyük bir adım. Sektöre önemli ölçüde çeki düzen getirecek, kayıt dışılığın da önüne geçilecek. Düzenlemeyle ikinci el araç ticareti daha güvenilir şekilde yapılacak” dedi.

Dolandırılmaya karşı Güvenli Ödeme Sistemi

Abdulhamit Gül

İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde “Güvenli Ödeme Sistemi”nin kullanılması da zorunlu hale getirildi. Bu sayede taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık bertaraf edilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

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