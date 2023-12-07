İkramiyenin büyüklüğü 67 milyar TL

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda çalışan emekliye de ikramiye ödenmesini içeren torba yasa teklifinin yasalaşması halinde, hükümet Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 15 milyon emekli, dul ve yetime 67 milyar lira ödeme yapacak.

4.7 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Meclis'teki görüşmeler hakkında açıklama yaptı. Muş, kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 çalışmayan emekliye 44 milyar 468 milyon 838 bin lira ödendiğini bildirdi. Muş, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtirken, "Çalışan emeklilere ödeme yapılması hâlinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir" dedi. Toplamda ise ikramiye tutarı 67 milyar liraya ulaşmış olacak.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Muş, torba teklifin vergi alanındaki hükümlerinin başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Muş, düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılan bilgi sorgulama hizmetlerinden 25 katkı payı alınması ile gereksiz sorgulamanın önüne geçileceğini söyledi. Muş, "Öngörülen düzenlemeyle günlük yaklaşık 4,8 milyon ve aylık 100 milyon sorgu yapılmaktadır" diye konuştu.

Vergilendirme yetkisi Anayasal

Muhalefetin, teklifle Cumhurbaşkanının vergilendirme yetkilerini genişlettiği iddialarına cevap veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, "Verginin kanuniliği ilkesinin istisnalarından sayılan bu hüküm aynı zamanda yürütme organına vergilendirme alanındaki düzenleme yetkisinin anayasal temelini oluşturmaktadır" dedi.







