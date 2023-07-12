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Ekonomi

İlk Evim Arsa’da 145 bölgenin imarı tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” kampanyasında hak sahibi 1 milyon kişinin belirlendikten sonra projelendirme çalışmalarına hızlı başladı. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
“İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı.

“İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. Çekilen kuralar ile hak sahibi 1 milyon kişinin belirlendiği arsa projesinde zaman kaybedilmeden projelendirme çalışmalarına start verildi. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması devam ediyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor. Arsaların plan, proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa süreci başlayacak.

KONUTLARA 2 YIL ŞARTI

Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.


Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2023 kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?


#'İlk Evim' projesi
#TOKİ
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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