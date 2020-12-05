İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreni bugün gerçekleştirildi. Törene Vahdettin Köşk'ünden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli motorun önemine vurgu yaparak diğer savunma araçlarına yönelik gerçekleştirilen motorların da çok yakında envantere alınacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Arifiye'deki tank palet fabrikası iddialarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle..

Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Hamdolsun TEİ, sadece motor tasarlayan değil, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor.

ÇOK YAKINDA ENVANTERE ALACAĞIZ

Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motorları yakında envantere almaya başlayacağız.

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Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektörün gayretleri ile havacılık başta olmak üzere tüm motor üretiminde Türkiye'yi dünya markası yapmaya adım adım yaklaşıyoruz.

TANK PALET FABRİKASI İDDİALARI: ÖZELLİŞTİRME YA DA SATIŞ DEĞİL İŞLETME DEVRİ

Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika makineleri, binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesisti. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir.

OYNAT 03:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tank paleti fabrikasının özelleştirme konusuna da değinen Erdoğan, 'Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. ' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Neresinden tutsanız elinizde kalacak iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir.

BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir.

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YATIRIM DÜŞMANLIĞI

ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.

'MİLLETE HAVALE EDİYORUM'

Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım da var. Aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir. Biz fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

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Gemiden tanka, uydudan İHA sistemlerine, savunmanın her alanında yatırımlarımız ile sanayimize yön verdik. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağından gayretle kritik alandaki çalışmaları özellikle destekledik. Geniş bir ekosistem kurduk. Ülkemizin insan gücü yanında uluslararası potansiyeli de harekete geçirecek adımlar attık.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Alt Sistemler Dairesi önderliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve millî motor, TEI tarafından geliştiriliyor.

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanlarından oluşan ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofisleri'nde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışıyor.