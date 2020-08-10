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İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, &quot;turizmin başkenti&quot; Antalya'ya geldi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

519 Rus turist,

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Otellerde doluluk yüzde 30'a düştü günlük kiralık ev uçuşa geçti
Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

MASKE TAKARAK İNDİLER

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.

519 Rus turist,

Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.


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