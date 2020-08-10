İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

519 Rus turist,

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Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

MASKE TAKARAK İNDİLER

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.

519 Rus turist,

Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.