Ekonomi İlk sürgün sonrası çay üreticisinin yüzü gülüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk sürgün sonrası çay üreticisinin yüzü gülüyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) 16 Mayıs Pazartesi günü 1. sürgün yaş çay sezonunu açmasıyla 2022 yılı yaş çay kampanyasının ilk sürgününde çay müstahsilinin yüzü gülüyor.

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Haber Merkezi İHA
İlk sürgün sonrası çay üreticisinin yüzü gülüyor
Çayın birinci sürgününden çay üreticileri memnun

Kaliteli çay alabilmek için rekabet oluşturan özel sektör firmaları da devletin vermiş olduğu fiyatın üzerinde fiyat vererek çay müstahsilinden kaliteli çay alıyor.

ÇAYKUR’un randevusuz ve serbest alıma geçmesi üreticinin yüzünü güldürürken, birinci sürgünde çayların verimli ve kaliteli geçmesi üzerine özel sektör ÇAYKUR’un üzerinde fiyat vererek çay alımları geçekleştiriyor.

Çay alımlarının güzel gitmesi hem üreticiyi mutlu ederken, hem de ÇAYKUR’un ve özel sektöründe yüzünü güldürüyor.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Çay müstahsilinin birinci sürgünde gübre vermemelerini Mayıs ayını topladıktan sonra verilirse ikinci ve üçüncü sürgünde daha verimli çay alabileceklerini söyledi. Mavi, çay müstahsiline ilk önce ÇAYKUR’un kotalarını doldurmasını ondan sonra taban fiyatının üstünde özel sektöre çay satmalarının daha iyi olacağını tavsiye etti.

Çay müstahsilinin ilk önce ÇAYKUR’un kotalarını doldurmasını ondan sonra geriye kalan çayı da özel sektöre yine fiyat düşürmeden taban fiyatının üstünde vermelerine çaba gösterilmesi gerektiğini ifadelerini kullanan ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, "14 Mayıs’tan beri Rize gerçekten çok iyi günler yaşıyor. Çay taban fiyatının açıklanması, havalimanının açılması, çay sezonun başlayıp ÇAYKUR’un randevusuz ve serbest alıma geçerek çaya tamamen talip olması bizi gerçekten sevindirdi. Bu talepleri zaten kendilerine iletmiştik. Bugüne gelecek olursak ÇAYKUR 90 bin ton çay almış. Bir o kadar da özel sektör çay almış durumda. Şu anda hem ÇAYKUR hem özel sektör hiç izdihama girmeden son derece güzel çay işlemekteler. Bizim burada önerimiz ilk önce ÇAYKUR’un kotalarını dolduralım. Geriye kalan çayımızı da özel sektöre yine fiyat düşürmeden hatta biraz taban fiyatının üstünde vermeye gayet edelim. Çünkü 2. sürgünde biraz daha çayın rekoltesi artacaktır. O zamanda ÇAYKUR’daki kotalarımızı doldurmamız gerekiyor" dedi.

"İnşallah bu sene bahar bitmeyecek ve güzel bir sezon geçireceğiz"

Mustafa Mavi, ÇAYKUR’un ve özel sektörün kendi kapasitesinde çay almalarının çay müstahsilini memnun ettiğini söyleyerek "Kuru çaya yapılan yüzde 45’lik bir zam özel sektöründe iştahını kabarttı. Doğal olarak onlarda haklı. Biz bunu zaten söylüyorduk kuru çay fiyatının çok düşük olduğunu. Kuru çay fiyatının yükselmesi özel sektörün yaş çaya yönelmesine sebep oldu ama burada ÇAYKUR’un politikaları da sebep oldu. ÇAYKUR bu sene çok fazla çay alacağını söyledi. Bunu açıkladı kotayı ve alım politikalarıyla ispatlayınca özel sektör buraya bakınca Mayıs ayında yaş yaprak alamayacağını anladı. Hem kota yüksek hem de randevulu sistem ve kontenjan uygulamadığı için ÇAYKUR doğal olarak özel sektör çay alabilmesi için mecburen taban fiyatının üzerinde fiyat vermesi gerekiyordu. Bu da ona sebep oldu. ÇAYKUR 1 Haziran’a kadar hala daha kontenjan açıklamamasına rağmen ÇAYKUR izdihama girmemiş. Aksine çok rahat bir alım devam ediyor. Özel sektör de kendi kapasitesince çay alıyor. Onlarda bizi memnun etti. İnşallah bu sene bahar bitmeyecek ve güzel bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Çay müstahsiline gübre kullanımı ile de tavsiyelerde bulunan Mavi "Gübreleme konusunda bizi arayanlar oldu. Gübrenin birinci sürgüne çok fazla etki etmediğini 2. veya 3. sürgünde fayda alabilmek için Mayıs ayını topladıktan sonra verilmesini önerdik. Bu politika hem gübre fiyatlarının düşmesine neden olacak. Hem de üçüncü sürgünde daha iyi verim alabilmemizi sağlayacak. Üreticimizin neredeyse yüzde 70’i gübre vermedi. Gübre fiyatlarına baktığımızda 6 bin 500 TL’ye kadar düşmüş durumda. Şimdi gübre vermek isteyen üreticilerimiz. Yüzde 50 daha az gübre alarak gübrelerini vermelerini tavsiye ederiz. Hem üçüncü sürgünde daha iyi bir verim sağlayabilsinler hem de daha az ücret ödemiş olurlar. Bunu fırsata çevirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

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