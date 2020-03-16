Ekonomi IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı
KORONAVİRÜS TÜRKİYE EKONOMİSİ

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
IMF'den koronavirüs için 1 trilyon dolar.
IMF'den koronavirüs için 1 trilyon dolar.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.

IMF'in halen, toplam 200 milyar dolarlık 40 tane yürüyen düzenlemesi bulunduğuna da işaret eden Georgieva, "Bu aşamada, 20 ülkeden daha bu krediden kullanma talebi aldık ve ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Bunlara ek olarak IMF'in, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu (CCRT) kapsamında en yoksul ülkelere borçlarını ödeme yardımı da yapabileceklerinin altını çizen Georgieva, bu yolla yoksul ülkelerin kaynaklarını borç ödeme yerine sağlık harcamaları, önleyici çalışmalar ve göçler gibi alanlarda kullanabileceklerini vurguladı ve ekledi:

  • "Bu çerçevede, Birleşik Krallık'ın 195 milyon dolarlık desteğini büyük bir takdirle karşıladım; bu sayede, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu'nun varlıkları 400 milyon dolara ulaştı; bu tür yardımlarla bu önemli kaynağı 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.

Bu yolla, IMF'in 189 üye ülkesine destek olarak uluslararası işbirliğinin değerini ortaya koyabileceklerini vurgulayan Georgieva, "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturup, yeniden sağlıklı günlerine ancak paylaşım, koordinasyon ve işbirliği döndürebilir" dedi

Altında sert düşüş: Yılın en düşük seviyesini gördü
EKONOMİ
Altında sert düşüş: Yılın en düşük seviyesini gördü

Avrupa'daki Türklere tahliye: Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek
DÜNYA
Avrupa'daki Türklere tahliye: Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek

Cemaatle namaza ara verildi

Cemaatle namaza ara verildi

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
İngiltere hazır değil

İngiltere hazır değil

​İngiliz uzmanlar itiraf etti: Yeterli ekipman ve personel yok.
Bir kaç bin Türk...

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.
Yargıda<br>önlemler serisi

Yargıda
önlemler serisi

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan önlemleri açıkladı.
Tane tane anlattı

Tane tane anlattı

​İtalya'daki trajediyi Türk akademisyenden dinleyin
'Gizli belge' rezaleti

'Gizli belge' rezaleti

Bakan Koca'dan uyarı: Hassasiyetinizle oynayanlar var.

Milyarlar<br>cepte kalıyor

Milyarlar
cepte kalıyor

​ASELSAN ithal tıbbi cihazların yerlisini daha kaliteli üretiyor.

En tehlikeli mekanlar!

En tehlikeli mekanlar!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.
Atina'nın<br>gündemi başka

Atina'nın
gündemi başka

​Ellerindeki 27 hurda Apache helikopterini ATAK'la kıyasladılar.
Avrupa'dan geldi <br>6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi
6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.
'Acil' koduyla...

'Acil' koduyla...

Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.
80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

​Sağlık sistemi çökme noktası gelen İtalya'da yeni karar.
Ekonomimiz koruma<br>kalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak
Gündem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü ve risk grubundaki hakim ve savcıların izinli sayılacağını, hafta sonu noterlik uygulamasının durdurulduğunu bildirerek, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerek evlerine gelenler gerek dolaşıma sokulan asılsız haberlerle ilgili savcılıklara ve emniyete müracaat etmeleridir." dedi.
Koronavirüs ihracatı azalttı, sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü: Hale gelsinler, kasa kasa alsınlar
Ekonomi

Koronavirüs ihracatı azalttı, sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü: Hale gelsinler, kasa kasa alsınlar

Koronavirüs tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde fiyatlar yüzde 80-90’a varan oranda düştü. Adana Kabzımallar Odası 2’nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 – 1.50 TL’ye satıldığını, halde 1 TL’ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL’ye satıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya" dedi.
Avrupa'daki Türklere tahliye: Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek
Dünya

Avrupa'daki Türklere tahliye: Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek

Paris ve Berlin Büyükelçileri Avrupa'da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin çalışmalara başladıklarını belirtti. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, "Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek" ifadelerini kullanırken Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye'ye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.