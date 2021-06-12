IMF'den Türkiye açıklaması: Ekonomisi yüzde 5.75 büyüyecek

Habertürk'ün haberine göre; IMF'den yapılan açıklamada, "Artan belirsizlik ve artan kırılganlıklar arasında, GSYİH büyümesinin bu yıl güçlü olması bekleniyor, ancak aşağı yönlü riskler arttı. Esas olarak 2020'nin ikinci yarısındaki keskin aktivite toparlanmasından büyük bir pozitif geçişi yansıtan büyümenin, 2022'den itibaren daha düşük bir eğilime dönmeden önce bu yıl yaklaşık yüzde 5.75 'e ulaşması bekleniyor" denildi.

EKONOMİ Türkiye ekonomisi büyüyor: Uluslararası kuruluşlar peş peşe tahminlerini yükseltti

Açıklamanın devamında ise, "Enflasyonun yüksek kalması ve rezervlerin daha da düşmesi bekleniyor. Yüksek dış finansman ihtiyaçları, büyük miktarda yerel döviz mevduatları ve düşük rezerv tamponları ile ekonomi, yurtiçinde ve yurtdışında şoklara ve duyarlılıktaki değişikliklere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.

EKONOMİ Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük

Yurtiçi riskler, para ve kredi politikalarının erken gevşemesini veya güvenilirliği ve tamponları daha da aşındıran diğer yanlış politik adımları içerirken dış riskler, gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranlarındaki artışları ve kırılganlıkları ortaya çıkarabilecek yüksek küresel riskten kaçınmayı içeriyor. Diğer riskler arasında aşı gecikmeleri ve olumsuz jeopolitik gelişmeler de sayılabilir" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

EKONOMİ Koronavirüse rağmen Türkiye ekonomisi büyüyor