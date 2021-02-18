Ekonomi IMFden Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

IMF'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması

IMF'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması

IMF'nin Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan Türk ekonomisine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulamasının Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıdığını belirten McGettigan, kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğine vurgu yaptı. IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: IMF
Foto/arşiv: IMF

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson'dan Türk ekonomisine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulamasının Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıdığını belirten McGettigan, kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğine vurgu yaptı.

IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Gaziantepte vahşet

Gaziantep'te vahşet

Eşini beş çocuğunun gözü önünde katletti.
Gizemi çözüldü

Gizemi çözüldü

​Mavi köpekler şaşkınlığa neden olmuştu.
Doğan Cüceloğluna veda

​Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de kullanıma girdi

Türkiye'de kullanıma girdi

​Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı.

Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor.

​Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.