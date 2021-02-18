IMF'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson'dan Türk ekonomisine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulamasının Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıdığını belirten McGettigan, kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğine vurgu yaptı.

IMF'nin Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ettiklerini belirtti.