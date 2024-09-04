İmzalar atıldı: TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında finansal iş birliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, mutabakat zaptı imzaladı.
TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
'Teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor'
'Finansal teknolojilere odaklanan bir çerçevede'
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“SAMA Başkanı Ayman Al-Sayari ile TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında, 3 Eylül 2024 Salı günü Riyad'da düzenlenen 24Fintech konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda imzalandı. Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor.”