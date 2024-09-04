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Ekonomi

İmzalar atıldı: TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında finansal iş birliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında işbirliğini artırmak için mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat için SAMA, "finansal teknolojilere" yönelik açıklamasını yaparken, TCMB "teknik çalışmaların planlandığını" belirtti.

Seren Som
14:22 - 4/09/2024 mercredi
Yeni Şafak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan (solda) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari (sağda)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan (solda) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari (sağda)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, mutabakat zaptı imzaladı.


TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.


'Teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor'

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada,
"Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
ifadelerine yer verildi.


'Finansal teknolojilere odaklanan bir çerçevede'

SAMA'dan yapılan açıklamada,
mutabakat zaptının, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SAMA Başkanı Ayman Al-Sayari ile TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında, 3 Eylül 2024 Salı günü Riyad'da düzenlenen 24Fintech konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda imzalandı. Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor.”



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#Suudi Arabistan Merkez Bankası
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Ekonomi
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