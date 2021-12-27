Çağrı gelmişti: İndirim yapan firmalar açıklandı

Türk Lirasının büyük değer artışı kaydetmesiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, fiyatlarda indirime giden üyelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirilmiş, biz de Yeni Şafak olarak, destek sözü vermiştik. MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu.

İNDİRİM YAPAN FİRMALAR AÇIKLANDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından indirim yapan firmaları açıkladı.

'KARARLILIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ'

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer almıştı.

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İndirim çağrısına Türkiye'nin her yerinden destek geldi.

Trabzon Vakfıkebir'de faaliyet gösteren Feyzoğlu İnşaat Cam Balkon yetkilisi Ahmet Sevinç, yaptığımız haber üzerine fiyatlarına %10 indirim yaparak destek olacağını açıkladı.