Ekonomi Çağrı gelmişti İndirim yapan firmalar açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çağrı gelmişti: İndirim yapan firmalar açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmiş, biz de Yeni Şafak olarak, fiyatlarını aşağı yönde revize eden firmaları haber yapıp kendilerine tanıtım katkısında bulunacağımızın sözünü vermiştik. İndirim çağrısına Türkiye'nin her yerinden destek geldi.

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Haber Merkezi Diğer
İndirim yapan firmalar hangileri? MÜSİADın çağrısı üzerine indirim yapan firmalar...
İndirim yapan firmalar açıklandı

Türk Lirasının büyük değer artışı kaydetmesiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, fiyatlarda indirime giden üyelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirilmiş, biz de Yeni Şafak olarak, destek sözü vermiştik. MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu.

İNDİRİM YAPAN FİRMALAR AÇIKLANDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından indirim yapan firmaları açıkladı.

'KARARLILIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ'

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer almıştı.

İndirim çağrısına Türkiye'nin her yerinden destek geldi.

Trabzon Vakfıkebir'de faaliyet gösteren Feyzoğlu İnşaat Cam Balkon yetkilisi Ahmet Sevinç, yaptığımız haber üzerine fiyatlarına %10 indirim yaparak destek olacağını açıkladı.

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