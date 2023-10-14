İndirimleri yayma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında perakende sektörüne yönelik indirim çağrısına iş dünyası ve STK’lardan da destek geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, “İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum” dedi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda özellikle otomotiv ve emlakta rutin, normal yürüyen bir piyasaya ve makul fiyatlara geri dönülmeye başlandığını kaydetti. İTO Başkanı, “Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şekib Avdagiç

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da çağrıya ilişkin, “Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum” ifadesini kullandı. Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti. Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, “Bu süreçte, tüm üyelerimizi enflasyonla vmücadeleye destek vermeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Gürsel Baran

TEDBİRLER MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında güçlü bir kararlılıkla alınan radikal önlemlerin meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla başlatılan ekonomik kampanyalara destek verdiklerini belirten Aydın, şunları söyledi: “Bugün gelinen noktada otomobil ve emlak fiyatlarında yüzde 20’lere varan gerilemeler görmekteyiz. Yine gıda üzerinde alınan sıkı tedbirler ile pazarlara ve marketlere bir çeki düzen geldiğini gözle görmekteyiz. Piyasaların yakından takibi, oluşan şartlara göre güncel politikaların oluşturularak ivedilikle uygulanması, alınan radikal önlemlerin meyvesini verdiğini göstermekte ve taşlar da yerine oturmaktadır.”

Bizim Toptan’dan para puan kampanyası

Bizim Toptan da indirim çağrısına karşılık verdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bizim Toptan’ın indirim kampanyaları yıl sonuna kadar devam edecek. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız Ekim ayında 1.000 TL’lik alışveriş yapan bireysel müşterilere 100 TL’lik para puan verilecek” denildi.

Faruk Güzeldere

Perakendeciler de çağrıya destek verdi

İstanbul Perakendeciler Derneği de, indirim çağrısına destek verdi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi. Güzeldere, “Üretici ve tedarikçilerimizin de yıl sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemelerini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.







