İngiliz bankaları krediye erişiminde düşüş bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirterek, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi. Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.