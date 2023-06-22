İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

"Bunun zor olduğunu biliyoruz. Birçok insanın mortgage ve kredilerle ilgili anlaşılabilir endişeleri olduğunu biliyoruz. Ancak, şu an faiz oranlarını yükseltmezsek, sonrasında durum çok daha kötü olabilir. Enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefimize bağlıyız ve bunu başarmak için gerekli adımları atacağız."