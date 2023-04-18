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Ekonomi

İngiltere'de işsizlik yükseliyor: Son 45 yılın en sert artışı

İngiltere'de işsizlik, 0,1 puan artışla şubatta yüzde 3,8'e terfi etti. Şubatta gıda fiyatları da yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışını kaydetmişti.

14:39 . 18/04/2023 Salı
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İngiltere

İngiltere
'de işsizlik, 0,1 puan artışla şubatta yüzde 3,8'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ocakta yüzde 3,7 olan işsizliğin, şubatta yüzde 3,8'e çıktığı belirtilerek, ülkede halihazırda toplam işsiz sayısının 1 milyon 292 bin seviyesinde olduğu bildirildi.

Ülkede istihdam piyasasında kalifiye çalışan açığının bu yılın mart ayı itibariyle 47 bin azalarak 1 milyon 105 bine gerilediği aktarılan açıklamada, mevcut enflasyon baz alındığında, martta çalışanların gelirlerinin bonus ödemeleri hariç yüzde 2,3 düştüğü kaydedildi.

İşveren ve çalışan anlaşmazlıkları nedeniyle grevlere gidilmesi sonucu şubatta toplam 348 bin iş günü kaybı olduğu bildirilen açıklamada, şubatta grev kaynaklı iş günü kayıplarının yaklaşık beşte üçünü eğitim sektörünün oluşturduğu belirtildi.

"Enflasyonu yarı yarıya azaltmak bizim en büyük ekonomik önceliğimiz"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlik tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam ederken, gelir artışı enflasyondaki artışın altında kalmaya devam ediyor. Bu yüzden enflasyonu yarı yarıya azaltmak bizim en büyük ekonomik önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de enflasyon, şubatta yüzde 10,4'e yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı. Şubatta gıda fiyatları da yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışını kaydetmişti.


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#İngiltere
#işsizlik
#ekonomi
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