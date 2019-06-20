Ekonomi İninal Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı
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İninal Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı

Türkiye’nin lider yeni nesil ödeme platformu ininal, yenilenen dünyasında dijital ödemeler sektöründe dünya lideri Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İninal ve Visa iş birliği ile 3 milyon kullanıcıya nakit çekim müjdesi.
İninal ve Visa iş birliği ile 3 milyon kullanıcıya nakit çekim müjdesi.

3 milyonu aşkın kullanıcısı olan ininal, Visa iş birliği ile yepyeni bir kimlikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. İddialı bir tasarımla yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek. Yapılan iş birliğiyle, Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracı ininal, Visa güvencesiyle sunulmaya başlandı.

Bu ortaklıkla eşzamanlı olarak, ininal kullanıcılarının merakla beklediği nakit çekim özelliği geliştirildi. Böylece, 15 binden fazla noktadan (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) temin edilebilen ininal Kart ile, ATM’lerden 7/24 nakit çekilebilecek.

ininal’ın yenilenen tasarımı ile gençlerin ilk finansal ürünü olmaya devam edececeğini belirten ininal CEO’su Ömer Suner, “Yedi yıl önce ön ödemeli kartlarla başladığımız yolculuğumuzda, bugün Visa ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz ürünün yeteneklerini geliştirirken, temel finansal servisleri herkes için daha erişilebilir kılan bir platform haline geldik. İş birliğimiz ile eşzamanlı, kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın beklediği nakit çekim özelliğimizi hayata geçirdik ve Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracını kendi BIN’imiz (üyeliğimiz) üzerinden Visa güvencesiyle sunmaya başladık. Bu yılın ilk çeyreğinde ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz. Bu iş birliğiyle birlikte, 2019 yılsonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

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İnovasyonu tüm işlerinin merkezine koyarak çalıştıklarını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şunları söyledi:

“Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli. Dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininal, ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda. Dolayısıyla Visa logolu ininal Kart’lar dijitalleşen ekonomiye erişim bakımından bizim için de çok değerli. Uzun soluklu bu iş birliğimiz süresince ininal Kart’ların Visa API’leri ile yeni özelliklerle donatılacağına ve birlikte imza atacağımız projelerin ortak vizyonumuz olan finansal okuryazarlık ve erişim konusunda fark yaratacağına inanıyorum.”

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