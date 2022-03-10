Ekonomi İnşaat maliyetleri ocak ayında yüzde 15in üzerinde arttı
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İnşaat maliyetleri ocak ayında yüzde 15'in üzerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Son verilere göre inşaat maliyetleri 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı.

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Haber Merkezi İHA
İnşaat maliyetleri ocak ayında yüzde 15in üzerinde arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 77,78, aylık yüzde 14,82 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,20, işçilik endeksi yüzde 34,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95,54, işçilik endeksi yüzde 41,09 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 87,22, aylık yüzde 16,63 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 16,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 13,11, işçilik endeksi yüzde 30,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 106,92, işçilik endeksi yüzde 40,74 arttı.

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