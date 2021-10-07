İnsanlığa armağan asırlık projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası İstanbul’da dün başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen şura kapsamında “Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası” vizyonuyla Transporttech Conference, Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve paneller yapılıyor.

YERLİ-MİLLİ UYGULAMALAR GEREKLİ

55 farklı ülkeden ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının yanı sıra sektör profesyonelleri bir araya geldiği şuranın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Toplumlar, sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı, anında talep etmeye başladılar. Birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile toplumda oluşturduğu rahatsızlığa ve yerli ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna çok yakında bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Neticede, şeffaflık, özgürlük, adalet, hesap verebilirlik ve iyi yönetim artık sadece dünyanın imtiyazlı bir bölümü için değil, tamamı için geçerli değerler haline dönüştü. Bunu anlamayan, reddeden, dönüşüme ayak uyduramayan ülkelerin, olayların ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki, teknolojiye gem vurmak mümkün değildir” dedi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR

Bugün hayal edilenlerin yarının gerçeklikleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Teknolojik gelişmeler, yarının dünyasını bugünkünden çok daha şeffaf hale getirecek ve hiçbir şeyi dar bölgeler içerisinde bırakmayacaktır. Ülkelerin dünya ve çağın gereklerine entegre stratejiler dahilinde, ulaşım ve iletişim altyapılarına yatırım yapması şarttır” diye konuştu. Karaismailoğlu, üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan, jeopolitik ve jeostratejik konumuyla Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme stratejisini, bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti.

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ASIRLIK PROJELERİ ANLATTI

Türkiye’nin avantajlı konumuna dikkati çeken Karaismailoğlu, “Ülkemiz 4 saatlik bir uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindedir. Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir” diye konuştu. Türkiye’nin son yıllarda imza attığı İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ile diğer otobanların önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, bu projelerin sadece Türkiye için değil, bütün bölgeye hizmet ettiğini ifade etti.

UYDU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamalarının başarı ile tamamlandığını da belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri Ankara’daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecini 2022 sonunda tamamlayarak 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız” dedi.

Adil Karaismailoğlu

Sırada Kanal İstanbul var

Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını araladığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin, dünyada ve Türkiye’de yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin değişen iktisadi yönelimler ve ülkenin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesi olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü olan Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projeye başladıklarını hatırlattı.

Salgınla birlikte 5 tema öne çıktı

International Transport Forum Genel Sekreteri Young Tae Kim, “Tren, araba, kamyon ya da uçaktan daha fazla boyutlarda ulaşım çeşitleri var. Salgınla birlikte dünyada ulaştırma adına şu 5 tema ön plana çıktı; dijitalleşme, karbonsuzlaştırma, evrensel erişim, bağlantı-güvenlik ve sağlık. Bugün yollar yapmanın ötesinde akıllı telefonlarımızı farklı alanlara ulaşmada kullanabiliyoruz. Yapay zeka dönemine yaklaşmak üzereyiz” dedi.