İnternet, telefon ve kablolu tv aboneliklerinde iptaller artık e Devlet üzerinden yapılacak Aboneliklerde yeni dönem: İptal için bayiye gitmeye gerek kalmayacak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında hayata geçirilecek yeni uygulama için geri sayım başladı. Abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Uygulama ile sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için artık bayilere de gitmeye gerek kalmayacak.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 11:28 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 11:30 AA