Ekonomi Hobi olarak yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternet üzerinden satışa koydu: Türkiye’nin bir çok bölgesinden talep oldu

Hobi olarak yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde Romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine hobi olarak başlayan 40 yaşındaki Rauf Öküzcü, koyunlar kısa sürede çoğalınca internet üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıktıktan sonra koyunlarına rağbetin yüksek olduğunu dile getiren Öküzcü, “Koyunlarımı internet üzerinden satışa çıkardım, bayağı bir talep var" dedi.

Haber Merkezi IHA
Çiftçi Rauf Öküzcü, veteriner eşiyle birlikte kurdukları çiftlikte internet üzerinden koyun satışına başladı.
Çiftçi Rauf Öküzcü, veteriner eşiyle birlikte kurdukları çiftlikte internet üzerinden koyun satışına başladı.

2016 yılında Hollanda’nın Utrecht kentinden gelerek Aydın’ın Efeler ilçesine yerleşen Rauf Öküzcü, çiftçilikle uğraşmaya başladı. Veteriner olan eşi Diane ile birlikte kendi kurdukları çiftlikte, tarımla uğraşan Öküzcü, internet üzerinden gördüğü Romanov cinsi koyunları yetiştirmek için girişimde bulundu. Öküzcü, 14 koyunla başladığı işte 8 ay sonunda koyun sayısı 40’a ulaşınca, bu koyunları internet üzerinden satmaya karar verdi.

İHA
Sosyal medya platformlarından koyun satışına başlayan Öküzcü, Türkiye’nin bir çok bölgesinden talep olduğunu söyledi.

Herşeyin bir merakla, hobi olarak başladığını ifade eden Öküzcü, “Bu koyunları internetten takip ediyordum. Bu koyunlardan Ankara’daki çiftlikten Koçarlı’ya gelmiş. Oradan 14 tane romanov cinsi koyunu aldım. Veteriner olan eşimin de desteği ile güzel bir bakımla, 8 ay sonunda 40 koyuna ulaştık. Şu an damızlık olarak isteyenler oluyor. 2 dişi bir erkek koyun alıp bu işi yapmak isteyenler oluyor. Doğurganlığı çok yüksek, hiç zorluk çekmiyoruz, bir müdahaleye gerek kalmıyor. Geçen senenin kuzuları ilk doğumlarında ikiz doğum yaptılar. Genelde bu tür koyunlarda ilkler ikiz oluyor. İkinci üçüncü doğumdan sonra üçüz, dördüz hatta beşiz doğum yapanları var” dedi.

İHA
Koyunlar üretilmek için satın alınıyor.

“İnternet üzerinden satışa koydum”

Satışa çıktıktan sonra koyunlarına rağbetin yüksek olduğunu dile getiren Öküzcü, “Koyunlarımı internet üzerinden satışa çıkardım, bayağı bir talep var. Kırşehir’den, Manisa’dan, buradaki yakın bölgelerden talepler oluyor. İnternette sosyal medya platformlarında koyunlarımın fotoğraflarını ve videolarını koyuyorum. Almak isteyenler buradan koyunlarını beğenip, ayırttırıyorlar ve buraya gelip alıyorlar. Genelde bu koyunları üretmek için satın alıyorlar. Tabi kurbanlık içinde uygunlar. Hatta eti bizim bildiğimiz koyunlar gibi kokmuyor” diye konuştu.

REKLAM

2 ayın en düşük seviyesini gören dolarda son durum
EKONOMİ
2 ayın en düşük seviyesini gören dolarda son durum

Johnson'dan tazminat uyarısı: Hemen ödemem
EKONOMİ
Johnson'dan tazminat uyarısı: Hemen ödemem

120 milyar dolarlık birleşme kararı
EKONOMİ
120 milyar dolarlık birleşme kararı
İzlandaya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
29 şehidin sorumlusuoperasyonda öldürüldü

29 şehidin sorumlusu
operasyonda öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
Millilere skandal uygulama

Millilere skandal uygulama

​Saatlerce beklettiler, Emre'ye tuvalet fırçası uzattılar.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.
İzlanda özür dilemeli

İzlanda özür dilemeli

İzlanda'da Milli Takımıza yapılan skandallara ilişkin sert tepki.
Geri adım atabilir

Geri adım atabilir

Huawei yaptırımlarında gevşeme sinyali.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den Türkiye'nin tamamı için uyarı.

PKK'nın üstü çizildi

PKK'nın üstü çizildi

Arananlar listesindeki öldürülen 226 teröristten 213'ü PKK'lı.
Tatile son beş gün

Tatile son beş gün

​18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak.
Londra enerjiden pay istiyor

Londra enerjiden pay istiyor

​Türkiye'nin garantörlüğünü reddeden GKRY çıkmaza girdi.
Meyve sebze<br>uçuşa geçti

Meyve sebze
uçuşa geçti

Uçakla meyve sebze ihracatı 18 milyon dolara çıktı.
Sarı öfke dinmiyor

Sarı öfke dinmiyor

​Sarı Yelekliler 30. haftada da sokağa döküldü.
Kazakistan'da<br>kazanan Tokayev

Kazakistan'da
kazanan Tokayev

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi <br>hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.