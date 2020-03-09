İnternetten alışverişe güven damgası

Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş, Sanayi Bakanlığı uygunsuz sanayi ürünlerinin tespitini hızlandırırken, e-ticarete de “güven damgası” geldi. Düzenleme ile ticarete uygun olmayan ürünlerin internet üzerinden tanıtım ve satışına yasaklama getirilirken, gerekli halde ticari platformlara erişimin engellenmesi için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yetki verildi. Damga Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından e-ticaret sitelerine veriliyor.

20 MİLYON ÜRÜN 15 BİN SATICI

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, güvenli e-ticaret sistemini anlattı. Meclis’ten geçen yasanın güvenin artması noktasında hayati derecede önem taşıdığına dikkat çeken Çevikoğlu, güven damgası uygulamasıyla da güven ortamının pekiştirileceğini kaydetti. PttAVM.com’un bugün bünyesinde 20 milyon ürün ve 15 binin üzerinde satış yapan firma ile hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Çevikoğlu, “Çalıştığımız firmalarla ürün güvenliğinden emin olurken, ödeme sistemlerimizi son derece güvenli hale getirdik. Bugün tüketicilerin yüzde 45’i ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik nedeniyle e-ticaretten uzak duruyor” dedi.

JET TESLİMAT İMKANI

Hakan Çevikoğlu, e-ticarette müşteri beklentilerinin de değişime uğradığına değinerek, “Eskiden bir gönderi 1 haftada geldiğinde müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi 3’üncü gün kargo gitmiyorsa müşteri sosyal medyaya yazmaya başlıyor. Hedefimiz gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Önümüzdeki yıllarda da bu ödülü almayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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