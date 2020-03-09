Ekonomi İnternetten alışverişe güven damgası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternetten alışverişe güven damgası

Hükümet, vatandaşın kaliteli ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hayata geçen e-ticarette güven damgası düzenlemesi ile kullanıcı sayısına her geçen gün milyonları ekleyen e-ticarette güvenlik ön planda tutulacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Hakan Çevikoğlu
Hakan Çevikoğlu

Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş, Sanayi Bakanlığı uygunsuz sanayi ürünlerinin tespitini hızlandırırken, e-ticarete de “güven damgası” geldi. Düzenleme ile ticarete uygun olmayan ürünlerin internet üzerinden tanıtım ve satışına yasaklama getirilirken, gerekli halde ticari platformlara erişimin engellenmesi için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yetki verildi. Damga Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından e-ticaret sitelerine veriliyor.

20 MİLYON ÜRÜN 15 BİN SATICI

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, güvenli e-ticaret sistemini anlattı. Meclis’ten geçen yasanın güvenin artması noktasında hayati derecede önem taşıdığına dikkat çeken Çevikoğlu, güven damgası uygulamasıyla da güven ortamının pekiştirileceğini kaydetti. PttAVM.com’un bugün bünyesinde 20 milyon ürün ve 15 binin üzerinde satış yapan firma ile hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Çevikoğlu, “Çalıştığımız firmalarla ürün güvenliğinden emin olurken, ödeme sistemlerimizi son derece güvenli hale getirdik. Bugün tüketicilerin yüzde 45’i ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik nedeniyle e-ticaretten uzak duruyor” dedi.

JET TESLİMAT İMKANI

  • Hakan Çevikoğlu, e-ticarette müşteri beklentilerinin de değişime uğradığına değinerek, “Eskiden bir gönderi 1 haftada geldiğinde müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi 3’üncü gün kargo gitmiyorsa müşteri sosyal medyaya yazmaya başlıyor. Hedefimiz gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Önümüzdeki yıllarda da bu ödülü almayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı

Petrol çakıldı
EKONOMİ
Petrol çakıldı
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.