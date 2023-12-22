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Ekonomi

THY'de sefer iptalleri: İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

21:30 - 22/12/2023 Cuma
AA
THY, yarın İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 uçuşunu iptal etti.
THY, yarın İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 uçuşunu iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."
ifadelerini kullandı.

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.




#THY
#Yahya Üstün
#Uçuş
#İptal
17 dakika önce
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