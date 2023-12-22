THY, yarın İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 uçuşunu iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."
ifadelerini kullandı.
Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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17 dakika önce