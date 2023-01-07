Ekonomi İran gazında arıza sonrası büyük düşüş Teslimatlar yüzde 70 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran gazında arıza sonrası büyük düşüş: Teslimatlar yüzde 70 azaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İran gazında arıza sonrası büyük düşüş: Teslimatlar yüzde 70 azaldı
Foto/arşiv

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

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