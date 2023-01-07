BİM ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi

Platform Turizm halka arz edildi: 3,7 kat talep geldi

14 Aralık tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen Gong Töreni ile birlikte Platform Turizm payları PLTUR işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlarken, 24 milyon 750 bin adet pay sermaye artırımı ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 49 milyon 500 bin adet Platform Turizm payları İnfo Yatırım aracılığıyla hisse başına 9,10 TL'den arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 450,5 milyon TL, halka açıklık oranı ise %20,22 olarak gerçekleşti.

