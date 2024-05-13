İran ile Rusya arasında ticarette ulusal para kullanımı: Çalışmalarda sona gelindi

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığının, 2024 yılı Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında % 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.