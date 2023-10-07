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Ekonomi

İran Lüksemburg'da tutulan 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı

İran Merkez Bankası, Lüksemburg'da ABD'nin el koyma talebinde bulunduğu 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim engellerinin kaldırıldığını duyurdu.

12:53 . 7/10/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Merkez Bankasının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Lüksemburg Yüksek Mahkemesi, İran'ın döviz varlıklarına erişiminin önündeki hukuki engelleri kaldırma kararı aldı. ​​​​​​​


Kararla birlikte 1,7 milyar dolar değerindeki döviz varlıklarının İran Merkez Bankasının erişimine açıldığı belirtildi.

New York'ta bir mahkeme 2012'de aldığı kararda, 11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konularak saldırının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. Mahkemenin kararının ardından aileler, İran'ın Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni alabilmek için İngiltere ve Lüksemburg'da dava açmıştı.


Saldırıları soruşturan ABD'deki resmi 11 Eylül Komisyonu ise İran'ın saldırılarda dahli olduğuna ilişkin bir delil bulamamıştı.

Buna karşılık ABD, Lüksemburg'daki mahkemeden İran'a ait 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına el konulması talebinde bulunmuştu. Talep 2019'da reddedilmiş ancak İran'ın varlıkları finans şirketi Clearstream tarafından tutulmuştu.




#ABD
#İran
#Lüksemburg
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