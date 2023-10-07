İran Lüksemburg'da tutulan 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı

New York'ta bir mahkeme 2012'de aldığı kararda, 11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konularak saldırının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. Mahkemenin kararının ardından aileler, İran'ın Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni alabilmek için İngiltere ve Lüksemburg'da dava açmıştı.