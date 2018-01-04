Ekonomiİranda artan yumurta fiyatlarını Türkiye düşürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran'da artan yumurta fiyatlarını Türkiye düşürecek

YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Konya, "İran Büyükelçiliği, ülkedeki yumurta fiyatlarının artması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Biz de iki hafta önce yumurta ihracatına başladık." dedi.

Haber MerkeziAA
İran krizi yumurta üreticisini hareketlendirdi.
İran krizi yumurta üreticisini hareketlendirdi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, yaptığı açıklamada, İran'da kuş gribinden dolayı yumurta üretiminde ciddi sorunların yaşandığını söyledi.

  • Ülkede yüzde 70'e yakın tavuğun itlaf edildiğini aktaran Konya, buna bağlı olarak yumurta fiyatlarında fahiş artışın yaşandığını dile getirdi.

Konya, İran'dan ciddi oranda yumurta talebi geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İran hükümetinin komşu ülke olarak bizden yumurta talebi oldu. İran Büyükelçiliği aradı, ülkedeki kuş gribine bağlı olarak yumurta fiyatlarının artması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Biz de yardımcı olabileceğimizi söyledik. İki hafta önce yumurta ihracatına başladık. Hamdolsun Bakanlığın da verdiği destekle yumurta ihracatı artarak devam ediyor. Beklenen fiyatlarda satabileceğiz. Afaki yükselişleri bizden aldıkları yumurta ile normale döndürecekler. İran'da kuş gribinden dolayı yumurta fiyatlarının iki, üç katına yükseldiği söyleniyor. Yumurta ihracatında piyasasının getirdiği makul fiyatlarda ürün göndermeye her zaman hazırız. İran'a 26-27 dolar civarında yumurta satıyoruz. Şu anda haftada 50 tır yumurta gönderiyoruz."

İran'a 2 bin tır yumurta gidecek

İran'da yumurta fiyatlarında yaşanan krizin 5-6 ay kadar sürebileceğini ifade eden Konya, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak planlamış olduğumuz yaklaşık 2 bin tır yumurta satışı var. Bu satışı gerçekleştirdiğimiz zaman Irak ve Ortadoğu'daki diğer ülkelere olan ihracatımızı bu yıl artırmış olacağız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi Bakanlığımızın bu konuda verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum. İlgili bakanlıklarımızın desteğinin artmasıyla ihracattaki payımız daha da artacaktır."

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