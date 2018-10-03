Ekonomi İranda dolar kuru tarihi rekorunu kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'da dolar kuru tarihi rekorunu kırdı

İran'da yaşanan ekonomik krizin ardından yapılan müdahalelere rağmen dolar kuru tarihi rekorunu kırarak 1 ABD doları 14 bin tümen seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi AA
İran'ın para birimi tümen
İran'ın para birimi tümen

İran'da, 6 Ağustos'ta hükümet tarafından ilan edilen yeni ekonomi paketinin ardından düşüşe geçmesi beklenen dolar kuru serbest piyasada yeni bir rekora imza attı.

Serbest piyasada dün 12 bin tümenden işlem gören 1 ABD doları bugün 14 bin tümen seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Yeni ekonomi paketi de çare olmadı

İran'da doların aşırı yükselişi karşısında hükümet bir takım önlemler almış ve bu doğrultuda 10 Nisan'da alınan kararla dolar kuru 4 bin 200 tümene sabitlenerek döviz bürolarının işlem yapması yasaklanmıştı.

Alınan önlemler doların yükselişini durduramamış ve hükümet ağustos ayında farklı bir yol izleyerek yeni ekonomi paketi adı altında bazı uygulamaları devreye sokmuştu.

  • Yeni ekonomi paketinde döviz bürolarının tekrar çalışmaya başlaması ve dolar kurunun devlet tarafından değil serbest piyasa tarafından belirlenmesi kararları yer almıştı.
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