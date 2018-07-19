Ekonomi İranı konuşmak için yarın Ankaraya geliyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'li heyet İran için yarın Ankara'ya geliyor

İran'ı konuşmak için yarın Ankara'ya geliyorlar

ABD İran'a uygulayacağı yaptırımlarla ilgili harekete geçti. Hindistan'da görüşmelerini sürdüren Hazine ve Dışişleri bakanlık yetkililerinden oluşan ABD heyeti İran'a yönelik yaptırımları görüşmek üzere yarın Ankara'ya geliyor. Amerika yaptırımlar kapsamında İran'dan alınan petrolün azaltılmasını talep ediyor, Türkiye ise bu talebe karşı çıkıyor.

Haber Merkezi Reuters
ABD heyeti son olarak geçtiğimiz Ocak ayında Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti.
ABD heyeti son olarak geçtiğimiz Ocak ayında Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti.

Reuters'a bilgi veren Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD heyeti şu anda Hindistan'da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran'a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye'ye gelecek... Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek" dedi.

TEK KONU İRAN OLACAK

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, "Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran'a uygulanan yaptırımlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığı İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini iki ay önce açıkladı. Ayrıca petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayanlar dahil olmak üzere İran'a uygulanan yaptırımların tekrar başlatılacağını söyledi.

PETROL İTHALATININ AZALTILMASI İSTENİYOR

Türkiye tükettiği ham petrol yarısından fazlasını İran'dan satın alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın petrol ihraç etmesini engellemek için Washington'un Kasım ayı itibariyle başlatacağı yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen bazı ülkelerden gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade etti.

İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Irak yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için Washington'un yakın ülkelerle irtibata geçtiğini geçen ay ifade etmişti. İran'ın başlıca petrol ithalatçıları arasında yer alan Ankara ise buna karşı çıkıyor.

ÇAVUŞOĞLU: 'KESİN' DEDİ DİYE KESECEK DEĞİLİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haziran ayı sonlarında "Başka ülkeler İran ile ticareti kesin dedi diye İran ile ticaret ilişkilerimizi kesecek değiliz" demişti.

Türkiye bu yılın ilk dört ayında ithal ettiği ham petrolün EPDK verilerine göre yaklaşık yüzde 55'ini, yani 3 milyon tondan fazla bir miktarı İran'dan satın aldı.

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