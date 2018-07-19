Ekonomi TUSKON soruşturmasında 21 kişiye FETÖden gözaltı
İŞ DÜNYASI

TUSKON soruşturmasında 21 kişiye FETÖ'den gözaltı

TUSKON'a yönelik soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın FETÖ'ye ciddi himmet parası verdiğini iddia ettiği iş adamları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.

7 İLDE 21 GÖZALTI

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

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