Ekonomi Yıl sonu dolar tahminini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Yıl sonu dolar tahminini açıkladı

TCMB'nin temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.83 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.58 TL'ydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 4.83'e yükseltti.
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 4.83'e yükseltti.

Temmuz ayına ilişkin Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bir önceki ankette yüzde 12,28 olan yılsonu enflasyon tahmini, temmuz dönemi anketinde yüzde 13,88'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,54 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu.

Dolar beklentisi 4.83’e çıktı

TCMB Beklenti Anketinde dolar öngörüsü de yükselişe geçti. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,58 TL iken, bu anket döneminde 4,83 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,78 TL ve 5,06 TL olarak gerçekleşti.

Yıl sonu cari açık öngörüsü 55 milyar dolar

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 54,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 50,6 milyar ABD Doları ve 50,3 milyar ABD Doları olarak kayıtlara geçti.

Büyüme beklentisi değişmedi: Yüzde 4.2

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

Ünlü pastaneci FETÖ'den gözaltında
EKONOMİ
Ünlü pastaneci FETÖ'den gözaltında

İstifa edip bakanlığa geçti
EKONOMİ
İstifa edip bakanlığa geçti

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.