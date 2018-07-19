Ekonomi İstifa edip bakanlığa geçti
İŞ DÜNYASI

Turkcell CFO’su Bülten Aksu, yeni ekonomi yönetiminde

İstifa edip bakanlığa geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Turkcell'deki 4 üyelik görevinden istifa etmesinin ardından şirketten ekonomi yönetimi için bir istifa haberi daha geldi. Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu
​Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu

Turkcell’e 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürüten Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell’den ayrıldı.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell’den konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimize 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütmekte olan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, şirketimizdeki görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı almıştır.”

GÖREVİ OSMAN YILMAZ DEVRALACAK

Şirkette Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecek.

AKSU'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Aksu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçmesinin ardından Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Aksu'dan övgü dolu sözlerle bahsedip başarılar diledi.

Terzioğlu'nun açıklaması şöyle;

"Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Turkcell CFO`su Bülent Aksu

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Bülent Aksu neler yaptı?

Şirket açıklamasına göre 20 Temmuz 2016 tarihinden beri Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell bünyesinde başarı ile görev yapmakta olan Bülent Aksu, ilk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak, Turkcell’in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmişti.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE ÜYELİK GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli de görevin tebliğ edilmesinin ardından Turkcell'deki 4 üyelik görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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