Ekonomi İş arayanlara güzel haber 48 bin işçi aranıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

48 bin işçi aranıyor - İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İş arayanlara güzel haber: 48 bin işçi aranıyor

Gıdadan tekstile,inşaattan otomotive birçok sektör on binlerce işçi arıyor. İŞKUR'da verilen ilanlara göre aranan işçi sayısı 48 bin 121 oldu. En çok aranan ise beden işçisi. İŞKUR aynı zamanda bir vasfı olmayanlara eğitim de veriyor, meslek öğrenenlere ise günlük 77 lira ücret ödüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR, farklı pozisyonlarda 48 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu.
İŞKUR, farklı pozisyonlarda 48 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak ayında 83 bin 416 kişinin iş bulmasına katkı sağladı. İşe yerleştirilenlerin 54 bin 831'i erkek, 28 bin 585'i kadınlardan oluştu.

48 BİNE ULAŞTI

İŞKUR'a işçi alıma için verilen ilan sayısı 48 bin 121'e yükseldi. Arananların 6 bin 816'sını beden işçisi oluşturuyor.

Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

  • İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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