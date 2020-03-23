Ekonomi İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor

Kamu bankaların koronavirüs adımına bir özel banka da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da mesajı ile harekete geçen İş Bankası müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini 30 Haziran’a kadar ötelemesine imkan vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank koronavirüs sonrası ödeme zorluğu çeken müşterilerine yönelik destek paketlerini açıkladı.

Kamu bankalarının bu adımlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kamu bankalarının koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından koronvirüs seferberliğine özel bankalar tarafından ilk katılım oldu.

İş Bankası, müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini 30 Haziran’a kadar ötelemesine imkan vereceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

- Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde;anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

- Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

- KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

- Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.

- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

- POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

- Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Açıklamada, "İş Bankası; bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, Türkiye’nin bankası olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır" denildi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteliyor
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteliyor

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