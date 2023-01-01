İş dünyasına enflasyonla mücadele çağrısı: Olumlu geleceği satın alalım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmak için birbiriyle tutarlı politikaların kararlılıkla uygulanmasının şart olduğunu söyledi.

Şekib Avdagiç, İTO'nun eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, OVP, enflasyonla mücadele ve döviz kuru politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide bir yandan içeride sıkılaştırıcı politikalar uygulamak zorunda iken, diğer yandan dış talebin zayıfladığını aktaran Avdagiç, "Ayrıca Kahramanmaraş depremleri gündemden geriye düştü ama bu felaketin yaralarını sarmak da ekonominin yükünü artırıyor. Tam da bu süreçte, OVP’nin devreye alınması, beklentilerimizi hayli yükseltiyor" ifadelerini kullandı.





KUR GEÇİŞKENLİĞİ AZALACAK

Enflasyonun temelde beklentilerin yönetilmesi olduğunu belirten Avdagiç, kur, faiz ve enflasyon gibi unsurlarda seviyeden ziyade öngörülebilirliği daha çok artırmaya yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, "Şunun altını çiziyorum. 'Kur artışı fiyatlara birebir yansır' ön kabulüyle hareket edemeyiz, bundan kaçınmamız gerek. OVP’nin uygulaması ekonomide öngörüyü artırdıkça, olumlu geleceği satın alarak hem fiyatlama davranışları daha rasyonel olacağından kurda ani dalgalanma hem de kur geçişkenliği azalacaktır" dedi.





ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK POLİTİKALAR GÜNDEMDE

OVP'de mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetlerinin dengeli şekilde ele alındığını gördüklerini aktaran Avdagiç, "Bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda" diye konuştu.





OVP kararlılığı reel sektöre yansıdı

Avdagiç, küresel ekonominin yavaşlama sürecine girdiği bir dönemde, Türkiye’nin yüzde 4,5’lik ortalama büyümesinin bir istikrar programı için örnek başarı olacağını ifade etti. Avdagiç, “OVP ile sorunlar doğru teşhis edilmiş, çözüme hangi araçlarla ulaşılacağı net şekilde tanımlanmıştır. Artık doğru rota ve gemiyi bu rotanın varış limanına götürecek bir pusulamız var. Bundan sonraki iş, engelleri aşıp kararlılıkla yolumuza devam etmektir” dedi. Tek haneli enflasyon ve TL’nin istikrarını sağlamanın zaman alacağını belirten Avdagiç, OVP’nin bu konudaki azim ve kararlılığı ortaya koyduğunu ve bunu reel sektöre de yansıtmayı başardığını vurguladı.



