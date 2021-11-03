Ekonomi İŞKUR 10 bin kişiye yurt dışında istihdam sağladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İŞKUR 10 bin kişiye yurt dışında istihdam sağladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde 10 bin 275 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR 10 bin kişiye yurt dışında istihdam sağladı
Foto/arşiv

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu yılın 10 aylık bölümünde yurt içinde 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına katkı sağlıyor.

Geçen yıla göre yüzde 35 arttı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR'un bu yılın aynı döneminde yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırarak 10 bin 275 kişi oldu.

Yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle Özbekistan, 449 kişiyle Ukrayna, 318 kişiyle İsrail ve 299 kişiyle Rusya izledi.

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