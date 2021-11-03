Ekonomi Karadenizde hamsi bolluğu sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'de hamsi bolluğu sürüyor

1 Eylül itibariyle açılan av sezonu hız kesmeden devam ederken sezonun başında istavrit ve mezgit balığının bol olduğu Karadeniz'de şimdi de hamsi bolluğu yaşanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Karadenizde hamsi bolluğu sürüyor
Karadeniz'de istavrit ve mezgitin ardından şimdi de hamsi bolluğu yaşanıyor.​

Tekneleri ile denize açılan Rizeli balıkçılar, sonarlarla hamsinin olduğu bölgeyi belirledikten sonra ağlarını atıyor. Tekne önce denizin içerisinde yuvarlak bir halka oluşturacak şekilde ağı sererek balığın korkmaması için oradan uzaklaşıyor.

İHA

Ağın alt kısmının birleşmesini bekleyen balıkçılar ağın alt kısmı birleştiğinde, yani ağ serildikten saatler sonra vinçten sarkıtılan ipler ağa kancalar ile takılıyor. Vinç bir yandan ağı çekerken bir yandan da ağın birbirine dolanmaması için balıkçılar büyük bir emek harcamak kaydıyla motora çekilen ağı istifliyor.

İHA

Balık su üstüne çıktığında ise boyu yasal boyutun üzerinde emin olunuyor ve bu kez motorda bulunan bir makine ve makinenin ucuna takılı hortum marifetiyle denizin içerisindeki balık vakumla motora alınıyor.

İHA

İşlem burada da bitmiyor. Bu kez motorda bulunan bir başka makine tarafından balık denizin içerisinden gelen diğer yabancı maddelerden ayıklanarak motorun içerisinde bulunan havuzlara dökülüyor.

İHA


Kıyıya yanaşan teknelerden nakil işleminin ardından balık tırlar vasıtası ile gideceği şehirlere gönderiyor.

Hamsinin fiyatı düştü balık pazarları hareketlendi
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\"Denizlerin kuru fasulyesi\" olarak adlandırılan hamsi bol yakalanmasıyla sezonun en düşük fiyatını gördü.<br>
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Edirne Balık Pazarı'nda kilogramı 10 liradan satılan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.<br>
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Vatandaşlar balık almak için sıraya girerek bol bol hamsi satın aldı.<br>
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Balıkçı Nurhayat Eren, hamside bolluk yaşandığını söyledi.<br>
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Vatandaşların ucuz hamsiye ilgi gösterdiğini belirten Eren, \"Geçen haftada güzel bir bolluk vardı. Kilosunu 15 liradan satıyorduk hamsinin. Biraz durgunluğun ardından yine bolluk başladı ve 10 liradan satıyoruz. Bol bereketli ve yoğunluk var. Karadeniz'in hamsisi kendinden yağlı ve çok lezzetli. Vatandaşlar sıraya giriyor, bol bol alıp buzluğa koyuyorlar.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Hamza Köksoy ise bereketli bir sezon yaşandığına dikkat çekerek balık fiyatlarının daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.<br>
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Hamsinin fiyatı düştü balık pazarları hareketlendi
Edirne'de, kilogramı 10 liraya düşen hamsi balıkçı tezgahlarında alışverişi artırdı. Vatandaşlar balık almak için sıraya girerek bol bol hamsi satın aldı.


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