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Ekonomi

İŞKUR aracı oldu 1 milyon kişiye iş kapısı açıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 11 bin 750 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

12:53 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bu kapsamda, ekim ayında 68 bin 734'ü erkek, 46 bin 727'si kadın olmak üzere ülke genelinde 115 bin 461 kişi işe yerleştirildi.


İŞKUR'un yılbaşından ekim ayı sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, 1 milyon 11 bin 750'ye ulaştı.


Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleşme, 204 bin 245 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 79 bin 643 kişiyle Ankara, 53 bin 943 kişiyle İzmir, 53 bin 300 kişiyle Bursa ve 43 bin 299 kişiyle Kocaeli izledi.

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 325 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 635 kişiyle Gümüşhane ve 705 kişiyle Kilis oldu.

Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.


En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler, silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı/uzmanı oldu.


En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen


Ayrıca iş verenler tarafından ekim ayında 236 bin 365 açık iş ilanı, kuruma iletildi. Ocak-ekim döneminde alınan açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 269 bin 272 olarak kayıtlara geçti.


Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 968 bin 11 ile "imalat" sektöründen oldu.





#işe yerleştirme
#İŞKUR
#Türkiye İş Kurumu
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