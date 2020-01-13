Ekonomi İsmail Demir Altay Tankının da üretimi başlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İsmail Demir: Altay Tankı'nın da üretimi başlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tank modernizasyonumuz devam ediyor. M60 ve Leopar tanklarımız modernize edildi. İnşallah Altay Tankı'nın da üretimine başlanacak. Bu sürecin bir kısmı bizim kontrolümüzde değil. Bunun nedeni de tankın güç paketinin temin edildiği prototip sürecinde kaynak var ve bu kaynak ile ilgili olarak müsaade süreci uzadı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Altay Tankı'nın üretimi ile ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.
Altay Tankı'nın üretimi ile ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık tarafından düzenlenen 'Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı’nda Ar-Ge projelerine öncelik verildiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için 2012 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge çalışmalarımızı çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yürütebileceğimiz yeni bir yapı oluşturduk. Bu kapsamda ilk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdik ve bugüne kadar toplam 5 Ar-Ge panelini toplamış bulunuyoruz. Panellerde alınan kararlar neticesinde 29 projenin başlatılmasına, 16 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir
GÜNDEM
Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir


'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Program sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demir, Altay Tankı üretiminin 2020'de başlanacağı ile ilgili olarak, "Altay tankının motoru ihraç lisansına tabi olacağını herkes biliyor. Bu da bir süreç ve süreç devam ediyor" dedi

  • Demir, Altay Tankı'na acil ihtiyaç olduğu için üretiminin özel bir fabrikaya devredildiği iddiaları ile ilgili olarak ise "Altay Tankı'na acil ihtiyaç olduğu için Arifiye'ye devredildi' diye bir şey yok. Arifiye'nin işletmesi ile ilgili bir karar alındı. Tabi ki tank modernizasyonumuz devam ediyor. M60 ve Leopar tanklarımız modernize edildi, edilmeye de devam ediyor. Meseleyi çarpıtmaya gerek yok. Bu motorun ihraç lisansına tabi olduğu biliniyor. Bu lisans bizim inisiyatifimizde değil. Türkiye'nin inisiyatifinde olmayan bir durumu kaşımanın anlamı yok. Buna rağmen biz diyoruz ki; motor geliştirme projemizi başlattık. Milli güç projemizi başlattık ama bu 3-5 günde yapılacak bir şey değil. Çeşitli alternatiflerden de çeşitli motor temin süreci devam ediyor" diye yanıt verdi.

Demir, '2020'de Altay Tankı'nın üretimine başlanacak mı?' sorusuna da "İnşallah başlanacak. Bu sürecin bir kısmı bizim kontrolümüzde değil. Bunun nedeni de tankın güç paketinin temin edildiği prototip sürecinde kaynak var ve bu kaynak ile ilgili olarak müsaade süreci uzadı" şeklinde yanıt verdi.

Şimdi de tank yalanı
DÜNYA
Şimdi de tank yalanı
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
23 ayın zirvesinde

23 ayın zirvesinde

Tahvil faizi ise ​son iki yılın en düşük seviyesinde.
Merih Demiraldanüzen haber

Merih Demiral'dan
üzen haber

​Milli futbolcunun sakatlığına dair üzen detay.
Risk primi son <br>20 ayın en düşüğünde

Risk primi son
20 ayın en düşüğünde

​Bakan Berat Albayrak, sosyal medyadan açıkladı.
Ateşkes kısa <br>sürede imzalanmalı

Ateşkes kısa
sürede imzalanmalı

​Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Son noktayı koydu

Son noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı'ndan ekspertiz ücreti açıklaması.

Acılı babadan CHP'ye tepki

Acılı babadan CHP'ye tepki

​"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize buraya gelin"

Trabzon'da<br> faciadan dönüldü

Trabzon'da
faciadan dönüldü

​Daha önce tahliye edilen okulun istinat duvarı çöktü.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Sapanca <br>Gölü'nde katliam

Sapanca
Gölü'nde katliam

​68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.
Benzin döküp yaktılar

Benzin döküp yaktılar

​Çocuk parkındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul <br>için tarih verdi

Kanal İstanbul
için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık <br>maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Şike göndermesi

Şike göndermesi

Trabzonspor'dan Ali Koç'un iddialarına sert cevap.
İyilik bakkalda
Hayat

İyilik bakkalda

Bakkala ekmek için giden çocuklara hediye kitap veren Kanber Bozan’ın hikayesini daha önce Yeni Şafak Pazar okurlarıyla paylaşmıştık. Bu defa “Bizi Robin Hood gönderdi” diye kapısını çalan gençlerin getirdiği 15 bin kitabı konuştuk.
Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor
Teknoloji

Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD'den Avrupa'ya Hindistan'dan Rusya'ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor. TÜRKPATENT, 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularında tescil işlemlerini gerçekleştirirken, bazılarında araştırma ve inceleme raporlarını hazırlıyor. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir" dedi.
Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor
Hayat

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor. Yunus Emre’nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ama kendilerinin onu çözmekte ve keşfetmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan baba Murat Sağlık, profesörlerin dahi Yunus Emre’nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamadıklarını söyledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.