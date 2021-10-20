İsmail Demir müjdeli haberi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "İlk AKSUNGUR’u teslim ettik. TUSAS tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi.
- AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip."
İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK!
@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. ✈🇹🇷
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.
HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR
İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK!