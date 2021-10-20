İsmail Demir müjdeli haberi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi

Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk yerli çoklu bombaatar TG40-BA göreve hazır

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Twitter hesabından video ile duyurduğu çoklu bombaatar, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Demir mesajında, 'Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.

