Ekonomi İsmail Demir müjdeli haberi verdi İlk AKSUNGUR teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

İsmail Demir müjdeli haberi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR'la ilgili müjdeli haberi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Demir müjdeli haberi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi
Aksungur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "İlk AKSUNGUR’u teslim ettik. TUSAS tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi.
  • AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip."

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İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

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