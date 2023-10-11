İsrail ekonomisine savaş darbesi: Küresel şirketler bir bir faaliyetlerini durduruyor

Atlanta merkezli Amerikan hava yolu şirketi Delta Air Lines, Tel Aviv uçuşlarını 31 Ekim'e kadar iptal ederken, İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al ülkede başlatılan seferberliğe yardımcı olmak üzere yedek askerleri yurt dışından İsrail'e geri götürmek için daha fazla uçuş yapacağını duyurdu. THY ve Pegasus Hava Yolları da seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini açıkladı.