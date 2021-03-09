Ekonomi İsrail Enerji Bakanı Steinitz Türkiye ile iş birliğine hazırız
DÜNYA EKONOMİSİ

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Doğu Akdeniz DoğalGaz Boru Hattı Projesine ilişkin "Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye’yi bölgesel bir partner olarak görmek isteriz." dedi.

Haber Merkezi AA
Yuval Steinitz
Yuval Steinitz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Rum basınına verdiği röportajda Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesine (Eastmed) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eastmed projesinin, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayacağını dile getiren Steinitz, "Bu proje oldukça önemli. Deniz altından inşa edilen dünyadaki en uzun ve en derin proje olacak. Bugünden itibaren bu projenin 5 yıl içinde tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv yönetimi ile GKRY'nin Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğal gaza sahip olduğunu savundu.

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"Türkiye ile iş birliğine hazırız"


Geçmişte İsrail gazının Türkiye’ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını hatırlatan Steinitz, şöyle devam etti:

"Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye’yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz."

Steinitz, dün GKRY'yi ziyaret ederek İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imza törenine katılmıştı.

Eastmed projesi

  • Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın GKRY üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor.
  • Söz konusu projenin 6 ila 7 yılda tamamlanması ve yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.
  • Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projeler arasında da yer alan boru hattının inşasında, teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor.
  • Yıllık en fazla 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın, 3 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometre uzunluğunda olması öngörülüyor.
  • Uzmanlara göre hattın, yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğal gaz ile doldurulması mümkün görünmüyor. Boru hattına Mısır gazının eklenmesi durumunda bile, projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.
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