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Ekonomi

İsrail-Filistin çatışması savunma hisselerini yükseltti

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmalar dünya genelinde risk iştahını düşürse de savunma sanayi hisseleri pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

12:22 . 10/10/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hisse senedi piyasaları Orta Doğu'daki haber akışıyla birlikte yeni haftaya negatif bir başlangıç yapsa da merkez bankası yetkililerinin "güvercin" tonda açıklamaları yatırımcıların risk algısının azalmasına yardımcı oldu. Savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti.


ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.


İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 4,02, Fransız Dassault Aviation S.A. ile Thales hisseleri sırasıyla yüzde 4,15 ve yüzde 4,26, Alman Rheinmetall AG hisseleri yüzde 4,83 ve İtalyan Leonardo S.p.A hisseleri yüzde 5,29 yükseldi.


Yurt içinde dün Aselsan hisseleri yüzde 7,23 değer kazanırken, bugün Japonya'da Asahi Kasei ve JFE Holdings hisseleri sırasıyla yüzde 1,4 ve 2,9, Güney Kore'de Hanwha ve Hyundai-Rotem hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,5 ve Çin'de China Aerospace Science and Technology Corporation hisseleri yüzde 3 prim yaptı.


Analistler, çatışmaların genişlemesinden endişe duyulduğunu, mücadelenin daha geniş bir alana yayılma ihtimali nedeniyle savunma şirketlerinin potansiyel kazananlar olarak öne çıktığını belirtti.


Ulaştırma hisseleri çatışmalardan "zararla" çıktı


Savunma hisselerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında özellikle hava yolu şirketlerinin hisselerinin düşüş eğilimine öncülük ettiği görüldü.

ABD'de dün United Airlines hisseleri yüzde 4,9, Delta Air Lines hisseleri yüzde 4,7 ve American Airlines hisseleri yüzde 4,1, Almanya'da Lufthansa hisseleri yüzde 4,2 ve yurt içinde Türk Hava Yolları ile Pegasus hisseleri sırasıyla yüzde 4,70 ve yüzde 6 geriledi.



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Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerine yönelik yaptığı indirim çağrısı büyüyor. ŞOK Marketler, Happy ve BİM'in ardından A101 de indirim seferberliğine katıldı. Şirketten yapılan açıklamada her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldığına dikkat çekildi. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini belirtirken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.


#Piyasalar
#Savunma
#İsrail
#Filistin
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