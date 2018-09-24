Ekonomi İşsizlik Fonundan işsizlere 2,9 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik Fonu'ndan işsizlere 2,9 milyar lira

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 2018 Ağustos sonu itibarıyla 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi AA
Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.
Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.

İşsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları sürenin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor.

  • Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.

Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte ağustosta 426 bin 507 kişiye toplam 388 milyon 322 bin 113 lira ödeme yapılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere ödenen miktar 2 milyar 942 milyon 146 bin lirayı buldu.

Ödeme miktarı her yıl artıyor

Fondan işsizlere 2014'te yapılan 1 milyar 657 milyon 723 bin lira olan ödeme miktarı 2017 yılında 4 milyar 169 milyon 246 bin liraya yükselmişti.- 1080 gün sigortalı çalışana 300 gün ödeme

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

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