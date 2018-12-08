Ekonomi İşsizlik maaşında şartlar değişiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik maaşı almak için şartlar neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşında şartlar değişiyor

İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün işten çıkartılmamak yeterli olacak. İşsizlik maaşı almak için diğer şartlar neler? İşte kafalardaki soruların cevapları…

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Hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak.
Hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak.

Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak. Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek. İşte adım adım maaş alma yolu…

Kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek.

İstifa eden alabilir mi?

İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.

Her işten çıkarılan alabilir mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor.

Maaşın bir süresi var mı?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

Herkese aynı maaş mı ödeniyor?

Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var.

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Maaş alanın sigortası devam eder mi?

Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de sağlık hizmetinden yararlanıyor.

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