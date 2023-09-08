İstanbul Havalimanı 21-27 Ağustos'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 21-27 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 382 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 377 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.
Söz konusu rapora göre, Türk Hava Yolları bu tarihlerde günlük ortalama bin 642 uçuş gerçekleştirdi.