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Ekonomi İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım Bakanlık Çinden 176 metro aracı aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metro hattı için Çin’den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk parti 2 tren seti 6 ay sonra teslim alınacak ve metro araçları için toplam 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Havalimanı için Çin'den 176 metro aracı aldı.
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Havalimanı için Çin'den 176 metro aracı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, 26 Aralık 2019’da “Pazarlık(MD 21/b)” usulüne göre yaptığı, “İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı 176 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinin sonucu açıklandı. İhaleyi, tek geçerli teklif sahibi olan, Çin uyruklu CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. Türkiye Temsilciliği 1 milyar 545 milyon 280 bin TL’ye üstlendi.

METRO SETLERİNİN TESLİM PROGRAMI

İhale şartnamesine göre 176 adet aracın tamamının teslimatı 32 ayda tamamlanacak. İlk 10 tren setinin teslimatı erken teslim şartlarına göre 11 ayda tamamlanacak. İlk teslimat 2 tren seti ile başlayacak. 10. ayda 4 tren seti daha teslim edilecek ve 11. ayın sonuna kadar kalan 4 tren seti teslim edilmiş olacak. 25 tren setinin teslimi 32 ayda tamamlanacak. CRRC Zhuzhou Locomotive firmasının kabul etmesi şartıyla, 26. tren seti ve sonrası araçların bir kısmının teslim yeri ve üretim şartları Ulaştırma Bakanlığı tarafından değiştirilebilecek.

Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60 gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak. Yüklenici bakım onarım ekipmanlarının tamamının teslimatını, montajını ve devreye almasını en geç 23. ayda tamamlayacak. İşin süresi 28 Aralık 2022 tarihinde dolacak.

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PAZARLIK USULÜNÜN SEÇİLME GEREKÇESİ

Pazarlık Usulüne göre ihale düzenleyen idareler, bunun gerekçesini belirtmek durumunda. Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu ihale usulünü kullanma gerekçesinde de şöyle denildi:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Söz konusu ihale yöntemi ile idareler, ihale ilanına çıkmadan, söz konusu işi yapabilecek en az 3 istekliyi ihaleye davet ederek, teklif vermelerini istiyor. En uygun teklifi veren istekli ile idare pazarlık yaparak ihaleyi sonuçlandırıyor.

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, quot;İGA Sleepodquot; isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.
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6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.
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Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.
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Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.
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Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.
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İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem
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İstanbul Havalimanı dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçildi.İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilen yeni uygulama hakkında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına bilgi verdi.
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İsmail Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri meeting lounge(toplanma salonu) bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi. Şanlı, Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz...
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Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak diye konuştu.
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HAVALİMANI İÇİNDE PANKARTLA BİR YOLCU KARŞILAMAYI HANUTÇULUK OLARAK ADLEDECEĞİZ <br> <br> Uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten İsmail Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Şanlı, şunları söyledi: Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Yolcu karşılayıcılar, 31 Mart'a kadar (meeting lounge için) bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak...
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Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız.
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EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN: 5 BİN 600 KİŞİYE HANUTÇULUKTAN İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI <br> <br> İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yapraak İl Göç İdaresi'ne teslim ettik ifadelerini kullandı.
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İSİMLERİ EKRANDA GÖRÜLECEK <br> <br> İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla belli bir fiyat politikasının uygulanacağı öğrenildi.
İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda, yeni 'özel yolcu salonu' hizmete girdi
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Açılışta konuşan SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile, ittifak üyesi 7 havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonunu kullanacağını belirterek, Buranın bir parçası olmak bize gurur verdi. Özel yolcu salonları bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de çok önemli dedi.
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İstanbul Havalimanı'nda açılışı yapılan özel yolcu salonu, çok sayıda hava yolu şirketinin yolcularına hizmet vermeye başladı. Bir hava yolu ittifakı olan ve 19 üyesi ile dünya genelinde yılda 630 milyon yolcu taşıyan SKYTEAM, İstanbul Havalimanı’nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 'SKYTEAM Lounge' isimli özel yolcu salonunun açılışı için tören düzenlendi. Törene SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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YENİ HAVAYOLLARININ GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ <br> <br> Törende konuşan İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü, İstanbul Havalimanı açılalı bir yıl oldu. Bu süre içerisinde 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettik. Günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğimiz var. Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla 'slot' imkanları artacak ve yeni hava yolu şirketlerinin geleceğini tahmin ediyoruz...
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Özellikle SKYTEAM'e üye Uzak Doğu’ndan iki tane havayolunun ışıklarını görmek üzereyiz. İnşallah onların da gelmesiyle havalimanımız renklenecek. SKYTEAM ve diğer birliklerin burada olması bu yaptığımız büyük binanın içerisinde insan emeğini çeşitlendiriyor. O nedenle çok mutluyuz dedi.
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BU HAVALİMANINDA BAŞARDIĞINIZLA ÇOK GURUR DUYMALISINIZ <br> <br> İstanbul Havalimanı'ndan övgü ile bahseden Kristin Colvile ise açılışı yapılan salonun çok güzel olduğunu belirtti. Colvile, şunları söyledi: Buradaki çıtayı daha da yükselttik. Bir sonraki salon için bu standartlara ulaşmak gerçekten zor. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi. Lounge'ler bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de İstanbul'da bu 'lounge'nin olması çok önemli...
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İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 7 havayolu şirketi burayı kullanacak. Air France, KLM, Tarom, Korean, Aeroflot, MEA ve Saudia Havayolları buradan hizmet alacak. Her salonumuzda olduğu gibi misafirlerimize yerel tatları tadabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Burada da Türk yemeklerinden vereceğiz. Türk çayı ve pide vereceğiz.
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YOLCULARA YEREL TATLAR İKRAM EDİLECEK <br> <br> Törenin ardından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan özel yolcu salonu hizmete girdi.
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İstanbul Havalimanı'nda, yeni 'özel yolcu salonu' hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nda, yeni 'özel yolcu salonu' hizmete girdi
Bünyesinde 19 havayolu şirketini barındıran havayolu ittifakı SKYTEAM İstanbul Havalimanı'nda, yeni özel yolcu salonunu hizmete açtı.


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İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı
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İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metro hattı için Çin’den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk parti 2 tren seti 6 ay sonra teslim alınacak ve metro araçları için toplam 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek.
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar" dedi. Kara, "Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun" açıklamasında bulundu.

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