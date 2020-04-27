İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, 26 Aralık 2019’da “Pazarlık(MD 21/b)” usulüne göre yaptığı, “İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı 176 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinin sonucu açıklandı. İhaleyi, tek geçerli teklif sahibi olan, Çin uyruklu CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. Türkiye Temsilciliği 1 milyar 545 milyon 280 bin TL’ye üstlendi.

METRO SETLERİNİN TESLİM PROGRAMI

İhale şartnamesine göre 176 adet aracın tamamının teslimatı 32 ayda tamamlanacak. İlk 10 tren setinin teslimatı erken teslim şartlarına göre 11 ayda tamamlanacak. İlk teslimat 2 tren seti ile başlayacak. 10. ayda 4 tren seti daha teslim edilecek ve 11. ayın sonuna kadar kalan 4 tren seti teslim edilmiş olacak. 25 tren setinin teslimi 32 ayda tamamlanacak. CRRC Zhuzhou Locomotive firmasının kabul etmesi şartıyla, 26. tren seti ve sonrası araçların bir kısmının teslim yeri ve üretim şartları Ulaştırma Bakanlığı tarafından değiştirilebilecek.

Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60 gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak. Yüklenici bakım onarım ekipmanlarının tamamının teslimatını, montajını ve devreye almasını en geç 23. ayda tamamlayacak. İşin süresi 28 Aralık 2022 tarihinde dolacak.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

PAZARLIK USULÜNÜN SEÇİLME GEREKÇESİ

Pazarlık Usulüne göre ihale düzenleyen idareler, bunun gerekçesini belirtmek durumunda. Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu ihale usulünü kullanma gerekçesinde de şöyle denildi:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Söz konusu ihale yöntemi ile idareler, ihale ilanına çıkmadan, söz konusu işi yapabilecek en az 3 istekliyi ihaleye davet ederek, teklif vermelerini istiyor. En uygun teklifi veren istekli ile idare pazarlık yaparak ihaleyi sonuçlandırıyor.

FOTOĞRAF 12 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, quot;İGA Sleepodquot; isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek. 6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı. Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek. Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek. Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor. İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 İstanbul Havalimanı dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçildi.İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilen yeni uygulama hakkında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına bilgi verdi. İsmail Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri meeting lounge(toplanma salonu) bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi. Şanlı, Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz... Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak diye konuştu. HAVALİMANI İÇİNDE PANKARTLA BİR YOLCU KARŞILAMAYI HANUTÇULUK OLARAK ADLEDECEĞİZ <br> <br> Uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten İsmail Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Şanlı, şunları söyledi: Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Yolcu karşılayıcılar, 31 Mart'a kadar (meeting lounge için) bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak... Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız. EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN: 5 BİN 600 KİŞİYE HANUTÇULUKTAN İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI <br> <br> İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yapraak İl Göç İdaresi'ne teslim ettik ifadelerini kullandı. İSİMLERİ EKRANDA GÖRÜLECEK <br> <br> İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla belli bir fiyat politikasının uygulanacağı öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder