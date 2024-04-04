|
Ekonomi

İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) 25-31 Mart dönemini kapsayan hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı günlük bin 328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

13:46 - 4/04/2024 Perşembe
DHA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL'ÜN dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan "25 – 31 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistiklerini resmi internet sitesinden paylaştı.

Hava Trafik verilerine göre, Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan
İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Türk Hava Yolları ise belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 1319 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.


#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
#EUROCONTROL
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya Sağlık Bakanlığı kura çekimi yapıldı İşte isim listesi