İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

Hava Trafik verilerine göre, Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan

İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.