İstanbul Havalimanı yine zirvede: Günlük ortama uçuşta Avrupa'nın en yoğunu oldu

18:48 30/04/2026, Perşembe
AA
İstanbul Havalimanı 20-26 Nisan’da günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) raporuna göre, İstanbul’u Amsterdam, Paris Charles de Gaulle Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı ve Madrid Barajas Havalimanı izledi.

İstanbul Havalimanı, 20-26 Nisan'da, günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1390 uçuşla Amsterdam, 1340 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1296 uçuşla Londra Heathrow ile 1264 uçuşla Madrid Barajas havalimanları takip etti.


Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 30 nisan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı